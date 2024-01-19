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Uzayda kaç gün kalacaklar? İşte dönüş tarihi

Türkiye'nin tarihteki ilk uzay yolculuğu başladı. Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibi, 1.5 günlük yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak. Peki, uzayda kaç gün kalacaklar? Uzaydan ne zaman dönecekler? İşte detaylar...

Uzayda kaç gün kalacaklar? İşte dönüş tarihi
Ekleme: 19.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Uzayda kaç gün kalacaklar? İşte dönüş tarihi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay programı kapsamında çalışmalarını tamamladı.

Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti ve ilk Türk astronot uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak'ta saat 00.49'da yolcuğuna başladı.

Uzay yolculuğu yaklaşık 1,5 gün sürecek. Her şey yolunda giderse, Dragon kapsülü 20 Ocak öğlen saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

Uzayda kaç gün kalacaklar? İşte dönüş tarihi

Fırlatmanın başladığı andan itibaren bilimsel çalışmalar da başlamış oldu. Bu kapsamda, uzayda neler yapılacak ve ne zaman dönülecek merak ediliyor.

Peki, Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Uzayda kaç gün kalacaklar? İşte dönüş tarihi...

Uzayda kaç gün kalacaklar?

Uzay istasyonunda mikro yer çekimi ortamında 14 gün geçirecek astronotlar, uzay uçuşunun insan sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkilerinden, yeni nesil alaşımlara kadar çok sayıda deney yapacak.

Milli astronot Alper Gezeravcı da süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

Uzayda kaç gün kalacaklar? İşte dönüş tarihi

Ne zaman dönecekler?

Astronotların Ocak ayının son günlerinden dönüş yapması bekleniyor.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.
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