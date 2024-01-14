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Kumar baskınında yakalanmıştı: Beste yapıyordum dedi!

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu 2009 yılında bir kumar baskınında gözaltına alındı. Topaloğlu, o kumarhaneye ilişkin, "Beste yapıyordum" dedi.

Ekleme: 14.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Kumar baskınında yakalanmıştı: Beste yapıyordum dedi!Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, 'Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiyem' programına konuk oldu. Sunucu Tahir Sarıkaya, Topaloğlu'na 2009 yılında gözaltına alınmasını sordu. 'Kumar oynuyor muydunuz' diye soran sunucuya Topaloğlu, 'Gittiğim yer arkadaşımın yeri' cevabını verdi. Sunucu Sarıkaya bunun üzerine, 'Gözaltına alınıyorsunuz ama' dedi. Topaloğlu buna karşı, 'Polisler herkesi aldı götürdü. Ben orada bir şeyler karalıyordum yani beste yapıyordum' dedi.

O anları böyle anlattı;

'Polis geldi 'Ne yapıyorsunuz' dedi, 'Beste yapıyorum' dedim. Güldü. Hepimizi aldı götürdü. İki üç kere daha oldu. Birinde bahçede oturuyordum. Neyine oynadıklarını bilmiyordum. Arkadaşlarda oradaydı. Polis geldi, 'Amirimiz sizi istiyor. İçerde oyun oynanıyor, siz de buna meyillisiniz' dedi.'

NE OLMUŞTU?

2009 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde 3 ayrı adrese baskın düzenledi. 151 kişinin gözaltına alındığı 3 ayrı baskında 2 rulet masası, 23 black jack masası ile çok sayıda oyun pulu ve oyun kağıdı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında daha önce de kumar oynarken yakalanan ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu da vardı.

Ekim ayında yapılan baskında kumar oynamadığını, çay içmeye geldiğini söyleyen Topaloğlu, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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