İslam Memiş çabuk olun diyerek uyardı: İlk çeyrekte tarihi zirve gelecek
Altın kahini olarak bilinen İslam Memiş elinde altın ve altın borcu olanlara kritik uyarılarda bulundu. Elinizi çabuk tutun diyen İslam Memiş, "Yılın ilk çeyreğinde takip ettiğimiz seviye 2 bin 150-2 bin 200 TL seviyesi. Düşüşler bir alım fırsatı" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ne kadar olacak? 2023'ün son aylarında yükselişe geçen altın fiyatları yeni yıla da yükselişle başladı. 8 Ocak Pazartesi günü itibarıyla 1.953,79 TL'den işlem gören altın fiyatlarına ilişkin açıklama yapan İslam Memiş, 'Ons altın fiyatı haftayı 2043 dolar seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte 2030 dolar destek seviyesinin aşağısı kırılmıştı. Tekrar yukarı yönlü hareketle 2043 dolar seviyesinde haftalık kapanış yaptı.' ifadelerini kullandı.
ALIM FIRSATI
'Teknik olarak ons tarafında 2030-2070 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.' diyen Memiş, 'Düşüşler kalıcı değil. Ons altında hedef 2150 dolar seviyesi. Ons altın tarafını takip edenler düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi önemli olacaktır.' ifadelerini kullandı.
100 TL'LİK MASAK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ
'Gram altın TL fiyatı için 100 liralık bir makas aralığı var serbest piyasalarda' diyen Memiş, 'Bu geçerliliğini korumakta. 100 TL'lik makası mutlaka göz önünde bulundurulmalı.' şeklinde konuştu.
'YENİ ZİRVELER GELECEKTİR'
Sözlerine devam eden İslam Memiş, 'Yılın ilk çeyreğinde takip ettiğimiz seviye 2 bin 150-2 bin 200 TL seviyesi. Düşüşler bir alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek. Elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış için erken diyebilirim. Yeni zirveler gelecektir.” şeklinde konuştu.