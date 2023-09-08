  • USD: 26,80 - 26,85
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da korkunç olay! Köpekleri besliyor diye kafasından vuruldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde Zeki Çiçek (63), sokak köpeklerini beslerken başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çiçek, kendisini, köpekleri beslediği için tartıştığı komşusu Orhan D.'nin (65) vurduğunu iddia ederek, şikayette bulundu. Orhan D. ise suçlamayı reddetti.

Ekleme: 8.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 8.09.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da korkunç olay! Köpekleri besliyor diye kafasından vuruldu
Olay, önceki gün Dostlar Mahallesi, 1354'üncü Sokak'ta meydana geldi. Zeki Çiçek, eşi ile birlikte yaşadığı evinin önünde sokak köpeklerini beslediği sırada başına saçma isabet etti. Yaralanan Çiçek, eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Çiçek, kendisini, köpekleri beslediği için daha önce tartıştığı komşusu Orhan D.'nin vurduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu.

'KÖPEKLERİMİ VURMAYA BAŞLADI'

Zeki Çiçek, komşusunun, beslediği köpeklerden 2'sini öldürdüğünü, 3'ünü de yaraladığını ileri sürerek, 'Komşum, 'Köpekleri al mahalleden defol git' dedi. Ondan sonra köpeklerimi vurmaya başladı. 2 köpeğim hayatını kaybetti, 3 köpeğim yaralı, 5 köpeğim de kayboldu. Bu adam kedi köpek vurmaktan zevk alıyormuş. Önceki gün de köpekleri beslerken 'Ayıp değil mi komşu?' diye bir ses geldi. Döndüm ve kafamı elime attım, kanı görünce hemen polisi aradım. İlk başta sapanla attı zannettim. Ardından saçma olduğunu öğrendim ve Mamak Devlet Hastanesi'ne gittim. Havalı tüfekle beni kafamdan vurdu. Bu çocuklarım cansız değildir, onlar için canımı ortaya koydum. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bu civarda 50 tane köpeğe bakıyorum' dedi.

'KUŞ AVLAYANLARIN SİLAHLARINDAN İSABET ETMİŞTİR'

Zeki Çiçek'in suçladığı Orhan D. ise olayla ilgisinin bulunmadığını ve polis tarafından ifadeye çağrılmadığını söyledi. Orhan D. 'Zeki Çiçek, yaklaşık 150 köpeğe bakıyor ve baktığı alanın etrafı çevrili değil. Bu köpeklerden birisi geçen yıl eşimi ısırdı. Onunla uzun yıllardır komşuyum. Kafasından yaralandığı gün balkonda oturuyordum. Onun köpekleri kendi arasında boğuştu. Kafasından ben vurmadım. Bu bölgeye çok sayıda yabancı geliyor; bazıları kuş vuruyor, belki onların silahlarından isabet etmiştir. Ayrıca ben de köpek besliyorum. Neden köpeklerini öldüreyim?' diye konuştu.

'KOMŞULAR BİRBİRİNE DÜŞER OLDU'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, Zeki Çiçek'in, hayvanları beslediği için vurulduğunu söyleyerek, 'Burası neredeyse dağ başı ve 1,5 kilometre yakınımızda etrafımızda yerleşim yeri yok. Zeki Bey, burada bakmayacak nerede bakacak hayvanlara? Ayrıca bu hayvanları kendisi buraya getirmedi. Özellikle sosyal medya üzerinden hayvanlara ve hayvanseverlere karşı insanları kışkırtan hesapların etkisiyle komşular bile birbirine düşer oldu' diye konuştu.


MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kamuda yerli araç dönemi: Finansmanı ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak
Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Bakan Uraloğlu 'çalışmalara başladık' diyerek duyurdu
Mustafa Sarıgül'den 'Emir Sarıgül' açıklaması: 'Babaların ve çocukların siyaset yaptığı bir ortam va
Taksim'de hastanede doktor hasta kavgası! Doktor yumrukla saldırdı
Melih Gökçek’ten gündem damga vuracak iddia! “Tarihin en büyük skandalı!”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle: İYİ Partili o ismi transfer etti!
Merkez Bankası kasaları doluyor! Dünyada 3. sırada yer aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
PKK'ya bir darbe daha! Sözde sorumlulardan Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber!
Liselerde yeni dönem! Ortalama kuralına son verildi, 6 dersi geçemeyen sınıfta kalacak
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
AK Parti ve MHP'den yerel seçime özel çalışma! Süreç 7 Ekim'den sonra başlayacak
İstanbul'da yolcular muavin oldu
İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık
Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! 'Fotoğraf çektirip gittiler'
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek
Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! O illerde kuvvetli sağanak etkili olacak

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

İçmeden sarhoş oluyor: Vücudu alkol üreten hasta Giresun'da sağlığına kavuştu

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

YouTube'den dev hamle! Oyun sektörüne adım atıyor

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Genç yaşta öleceğini öğrendi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Nesli tükendiği sanılıyordu: Orada görüldü!

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor

Tozu dumana katıp köylere iniyorlar: Drone ile kaydedildi herkes görmek için akın ediyor