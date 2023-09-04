Okullar açıldı: İstanbul'da trafik yoğunluğu

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başlamasıyla, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu.

Anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında bugün eğitime başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.Uyum haftası kapsamında anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, bugün eğitime başladı. Bazı öğrenciler servislerle, bazıları da ailelerinin özel araçlarıyla okula gitmek yola çıkması trafik yoğunluğuna neden oldu.Haftanın ilk iş günü saat 08.30 sıralarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 56 olarak belirtildi.