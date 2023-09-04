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İstanbul'da altı katlı binada yangın faciası: Üç kişi hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da altı katlı metruk binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti, alevlere müdahale eden 5 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Yangını çıkardığı ileri sürülen bir kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 4.09.2023 - 08:34 Güncelleme: 4.09.2023 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da altı katlı binada yangın faciası: Üç kişi hayatını kaybettiİstanbul'un Avcılar ilçesinde yıkılmak üzere boşaltılan altı katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri tarafından yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Yangın, 19.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kayabaşı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan ve yıkılmaz üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

İstanbul'da altı katlı binada yangın faciası: Üç kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren itfaiye ekipleri 2 erkeğe ait cesetle karşılaştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan biri kadın iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen bir erkek vatandaş yolda hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Polis ekipleri yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da altı katlı binada yangın faciası: Üç kişi hayatını kaybetti
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