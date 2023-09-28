  • USD: 27,38 - 27,42
  • EURO: 28,81 - 28,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek

Türkiye, 1 Ekim'den itibaren Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek.

Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Ekleme: 28.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, gelişmiş iletim sistemi, coğrafi konumu ve bu güçlü altyapısının sağladığı avantajları değerlendirerek yeni ihracat anlaşmaları yapmaya devam ediyor. BOTAŞ, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi konumuna ulaştırma hedefi kapsamında, 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın Enerjisi' unvanıyla doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi. Bu kapsamda BOTAŞ, bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğal gaz ihracatı anlaşmasına imza attı."

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen törenle BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile East Gas Energy Trading şirketi Genel Müdürü Nicolai Gaborak'ın anlaşmaya imza attıklarına işaret edilerek, "Boru hattı vasıtasıyla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’ya doğal gaz ihracatına dair kritik anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, 1 Ekim tarihinde başlamak üzere anlaşma kapsamında Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz aktaracak" ifadesine yer verildi.
Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan gazeteciden çarpıcı sözler: Olağanüstü bir lider! 'Dünyada hiçbir sorun Türkiye olmadan çözülmüyor!'
Türkiye Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek
Valilik uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış başladı! Meteoroloji o iller için alarm verdi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda temsilciye had bildirdi!
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi
Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapmıştı: İşte lise öğrencisi hakkında istenen ceza!
Merakla bekleniyordu! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
Bakan Tunç: Emsal karar değil. AİHM yetkisini aştı!
MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var
İETT otobüsünde şaşkına çeviren olay! Yolcular böyle tepki gösterdi: Ayıp ayıp!
Terör örgütüne ağır darbe! MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 1351 terörist etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…
Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak
Küresel ticaretin sözcüleri gözünü Zengezur’a dikti! ABD’li Forbes bu sözlerle duyurdu: Türkçülüğü yeniden diriltecek!
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi! Dikkat çeken FETÖ terör örgütü propagandası vurgusu
Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü
Özgür Özel'den TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na destek: 'Linç edecek hiçbir şey görmüyorum'
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu! Öğrencilere vergisiz telefon desteğinin ayrıntıları belli oldu
CHP kongresinde delege rezaleti! Akrabalarını yazdırdı yönetimin yarısı istifa etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da yaşayan Ermeniler hakkında açıklama
Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Balıkçılar ağlara takılan çuvalları açtı şaşkına döndü: Teknenin gücü yetmedi

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye, e-Devlet'te birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor