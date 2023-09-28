Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Çorum ve Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MGM,Trakya Bölgesi'ndeki 5 ili sarı kodla uyardı. Ani sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'İstanbul'da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İBB AKOM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul 20°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAKARYA 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 22°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 22°C, 31°CParçalı ve az bulutluMERSİN 24°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 28°CParçalı bulutluSİVAS 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 10°C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 10°C, 26°CParçalı bulutluZONGULDAK 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 13°C, 32°CParçalı bulutluSAMSUN 18°C, 26°CParçalı bulutluTOKAT 13°C, 32°CParçalı bulutluTRABZON 22°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 25°CParçalı ve az bulutluKARS 3°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 13°C, 31°CParçalı ve az bulutluVAN 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık