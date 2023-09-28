Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar düşerken, perşembe günü için sağanak uyarısı geldi. Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 28 Eylül hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Çorum ve Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
5 İLE SARI KODLU UYARI
MGM,Trakya Bölgesi'ndeki 5 ili sarı kodla uyardı. Ani sel, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Marmara Bölgesi'nde 28.09.2023 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İBB AKOM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 13°C, 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık