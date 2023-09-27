Katılım az olunca sinirlerine hakim olamadı! İmamoğlu ilçe başkanını fırçaladı: Rezillik!

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" tartışmalarını başlatan isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki "10 Yuvamız Temel Atma Töreni"ne katıldı. Burada katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i fırçaladı. "Rezillik" diyerek ilçe başkanına serzenişte bulunan İmamoğlu, basının olduğu uyarısına rağmen "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim' hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gözü önünde ilçe başkanını fırçaladı.İmamoğlu, Sultangazi'de 5'i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı. Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra'da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki şantiye alanında gerçekleşti.Törende konuşma yapan İmamoğlu, fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçti. Burada katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki gösterdi.İmamoğlu, Avseren'e, 'Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik' diyerek serzenişte bulundu.Avseren, İmamoğlu'na 'başkanım…' yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, 'Hiç önemli değil basın, masın' diye konuştu.'DEĞİŞİM' HAREKETİ BAŞLATTIKTAN SONRA GERİ ADIM ATTI!Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde yaşanan hezimetin ardından İmamoğlu, 'değişim' hareketini başlatan isim olarka ön plana çıkmıştı.'Değişim' mottosuyla yola çıkan ve CHP Genel Başkanı adaylığı için direten İmamoğlu, 'Partimi güvenli limana götüreceğim' diyerek eleştirelere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'na pes ederek rotayı yeniden İBB'ye kırmıştı.İmamoğlu, ağustos ayında düzenlediği basın toplantısında, 'İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.' diyerek 2024 İBB adaylığını açıklamıştı.