Hocin Ayakkabı ilk mağazasını İstanbul'da açtı

Gazeteci yazar Cem Küçük'ün de ortakları arasında olduğu Hocin Ayakkabı, ilk mağazasını İstanbul Tekstilkent'te açtı. Mağazanın açılışında konuşan şirket ortaklarından Nejdet Tıskaoğlu, tüm Türkiye'de mağaza açmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu arada, 5 ortakla başlayan şirkete 5 ortak daha dahil oldu.10 ortaklı şirket ilk mağazasını geçtiğimiz cuma günü Tekstilkent'te açtı. Mağazanın açılışına, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un yanı sıra çok sayıda iş insanı