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CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaları'ı 'yerel seçim' telaşı sardı. Kendisi hakkında hazırlattığı 'memnuniyet anketini' belediye personeline yolladı. "Zeydan Karalar, siyasi görüşlere saygılıdır" sorularının bulunduğu anketle belediye personelinin fişlendiği iddiası ortaya atıldı.

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!
Ekleme: 14.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!
Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı.

2019'dan bu yana CHP'li belediyeler, bulundukları şehirlerde tek bir çivi dahi çakmadı. Yerel seçime sayılı günler kala da her birini 'kaybetme korkusu' sardı.

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar da, kurum içinde kendisine yönelik 'memnuniyet anketi' yaptı.

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!

Karalar, 'personel memnuniyeti araştırması' adı altında belediye çalışanlarına 'Zeydan Karalar, siyasi görüşlere saygılıdır', 'Zeydan Karalar, herkese eşit davranır/tarafsız' tarzında soruların bulunduğu anketi yolladı.

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!

AK PARTİLİ VEDAT GÜNDOĞAN'DAN TEPKİ: BU PERSONELİ FİŞLEMEKTİR!

Eylül ayı meclis oturumda gündem dışı söz alan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan, belediyenin ihaleyi alan anket firmasının kurum içinde personele yönelik yaptığı anketin 'Personeli fişlemek' olduğunu vurguladı.

Ankette sorular soruların direkt olarak fişlemeye yönelik olduğunu vurgulayan Gündoğan, 'Bu durum personelde büyük huzursuzluk yaratmış durumda. Ankette 'Başkanın memnuniyet anketi fişlemeye yöneliktir. Açıkçası bu anket personeli fişlemektir' açıklamasını yaptı.

EN DİREKT FİŞLEME…

Bir belediye başkanı ve yönetiminin kendi durumunu kamuoyu önünde görmek istemesinin doğal hakkı olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ancak kurum içi anketlerde sorulan soruların en direk fişleme yapmak için kullanılacak şekilde seçilmesi gerçekten çok ilginç. Belediye Başkanınızın çalışmalarından memnun musunuz? Belediye başkanınız Halka yakındır, dürüsttür, eşit davranır, tarafsızdır gibi soruların amacı personeli fişlemek dışında nasıl bir amaç taşıyabilir merak ediyoruz...

KARALARDAN ŞOKE EDEN SAVUNMA!

Başkan Zeydan Karalar ise anket hakkında, 'Bunlar gizli ve özeldir. İsimler bize gelmez' savunması yaptı.

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!


Başkan Karalar'ın anket adı altında çalışanını fişlediği sorular:

Zeydan Karalar iş bitiricidir

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!

Zeydan Karalar siyasi görüşe saygılıdır

Zeydan Karalar çalışanların fikirlerine değer verir

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!

CHP'li Zeydan Karalar'dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!
Zeydan Karalar çalışkandır

Zeydan Karalar halka yakındır

Zeydan Karalar dürüsttür

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!

Zeydan Karalar eşit davranır, tarafsızdır

Zeydan Karala dine değerlere saygılıdır

Zeydan Karalar ulaşılabilirdir

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ne kadar başarılı bulduğunuzu 1 çok başarılı 5 çok başarısız şeklinde puanlar mısınız?

CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!


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