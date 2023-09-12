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Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri’nde yürütülen kazılarda, çöplük olarak kullanılan (Botros) alanda MÖ 3. yüzyıla tarihlenen, Assos’ta gündelik hayatta kullanılan kap, kacaklar, dini ritüelle kullanılan pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler (terracottalar) ve kandiller bulundu. Bu buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşam izlerine ışık tutacak.

Ekleme: 12.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak
Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip tarafında kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Arazideki onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında kazı laboratuvarında eserlerin restorasyon ve belgeleme faaliyetleri yapılıyor.

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İÇDAŞ ve Çanakkale Valiliği tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer aldığı kazı 12 aylık kazı programında yer alıyor.

Assos Ören Yeri'nde Agora'nın doğusundaki Roma Dönemi Nymphaeumu'nda (Abidevi Çeşme) yürütülen kazılarda, çöplük olarak kullanılan (Botros) alanda MÖ 3. yüzyıla tarihlenen, Assos'ta gündelik hayatta kullanılan kap, kacaklar, dini ritüelle kullanılan pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler (terracottalar) ve kandiller bulundu. Bu buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşam izlerine ışık tutacak.

Assos Ören Yeri'nde Roma Dönemi'ne ait bir çeşme binasında devam eden kazı sırasında çeşme ile ana kaya arasındaki çöplük olarak kullanılan boşluk alanda Assos'ta gündelik hayatta insanların kullandıkları buluntulara ulaştıklarını belirten Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, kazı çalışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak

ASSOS ANTİK KENTİ'NDEKİ GEÇ ROMA DÖNEMİ'NE AİT ÇÖPLÜKTE BULUNAN BULUNTULAR, 2 BİN 300 YIL ÖNCEKİ YAŞAM İZLERİNE IŞIK TUTACAK

“Çeşme yapısının kenarındaki boşlukta gündelik hayatta kullanılan parçalar ele geçirildi. Bu parçalardan yüzlerce var. Bazıları iyi korunmuş örnekler. Bu parçalardan insanların günlük hayatta içmek için kullandıkları seramik kaplar, insanların aydınlatmada kullandıkları lamba, kandil dediğimiz objelerden çok fazla sayıda örnek var.'

'Pişmiş topraktan yapılmış 'terracottalar' dediğimiz heykelcikler var. Assos'ta biliyoruz ki, klasik dönemden itibaren üretimi olduğunu biliyoruz.'

'Terracottalar mezarlara hediye olarak kullanılan eşyalar. Bu parçaların dışında çocukların oyuncak olarak kullandıkları objeler arasında yer alıyor. Önümüzdeki 1 ay içinde bu çöplükte bulunan bütün eserlerin istatistiğini yapıp, üzerine çalıştığımız zaman, Assos'ta antik dönemde millattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyılda insanların gündelik yaşamları hakkına bilgiler elde edebileceğiz.'

Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak

'Bu parçaların tarihleri, bazı terrecottalar Helenistik Dönem dediğimiz belki milattan önce 2. yüzyıla kadar gidiyor ama ağırlıklı olarak bu çöplüğün tarihinin milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıl olduğunu söyleyebiliriz. Geç Roma Dönemi olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Hepsi çöplükte bulundu. Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak.

Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak
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