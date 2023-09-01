Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmanın maddeleri

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde Türk siyasi tarihinin en skandal olayları yaşandı.Seçim süreci boyunca muhalefetin koltuk pazarlıkları tüm sürece damga vurdu.Bunlardan en büyük skandal ise ikinci tur öncesi muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan protokol oldu.İlk tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ülkenin bölüneceğini söyleyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile masaya oturup bakanlık pazarlığı yaptı.Bu pazarlık ise seçimden sonra ortaya çıkarken, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı verdiği öğrenildi.Ümit Özdağ'ın açıkladığı anlaşma önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlanırken Kılıçdaroğlu ise iddiayı doğruladı.Böylelikle Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki anlaşmadan sadece Millet İttifakı üyeleri habersiz değil, CHP'nin en önemli kurmaylarının da bihaber olduğu ortaya çıktı.Özdağ bu kez de büyük bir tepkiye neden olan bu gizli anlaşmanın maddelerini duyurdu.Bahar Feyzan'a konuşan Ümit Özdağ, seçimin kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür, Turizm Bakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendilerine verileceğini açıkladı.Özdağ şöyle konuştu:'En önemlisi İçişleri Bakanlığı, bunun dışında konuştuğumuz bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ydı. İlk kez açıklıyorum. Bunlar konusunda yazılı bir metinde anlaşmadık. Hatta bakanlıkların bölünebileceğini konuştuk. Milli İstihbara Teşkilatı'nı da konuştuk. İçinden gelen birinin başkan seçilmesi gerektiği konuşuldu.'