Samsun’da korkunç olay! Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde Yabancılar Pazarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, pazarda esnaf olan Kemal Yüksel, aralarında husumet bulunan meslektaşı Kadir İş'i tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçtı. Yüksel, Sevgi Gölü yakınlarında kendisini de başından vurdu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kadir İş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.İş'in durumunun ağır olduğu, Yüksel'in ise hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.