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Başakşehir'deki vale cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Başakşehir’de otomobil çalarken kendilerini durdurmaya çalışan Vale Oğün Tekin’i tabancayla vurarak öldürdükten sonra, kendilerini yakalamak isteyen polislerle de silahlı çatışmaya girip kaçan şüpheliler, Lüleburgaz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçen 4 tabanca iki pompalı tüfeğinin başka suçlarda da kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Ekleme: 1.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 1.09.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir'deki vale cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Başakşehir'de 19 Ağustos Cumartesi günü saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, otoparktan otomobil çalmak isteyen şüpheliler, kendilerini durdurmaya çalışan Vale Ogün Tekin'i kurşun yağmuruna tutmuşlardı. Ağır yaralanan Ogün Tekin kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Polisin başlattığı çalışma sonucu olayın şüphelileri oldukları tespit edilen Cebrail E.(20), Mikail E.(20) ve Murat E.(24)'nin içinde bulunduğu otomobil polis ekipleri tarafından Arnavutköy'de durdurulmak istenmiş, ancak şüpheliler polisle silahlı çatışmaya girmişlerdi. Kaçtıkları otomobilin lastiklerinin patlaması sonucu yoldan geçen başka bir aracı gasp eden şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olaydan sonra Kırklareli Lüleburgaz'a kaçtıkları tespit edilmişti. 29 Ağustos Salı günü burada tespit edilen bir adrese yapılan baskında olaya karılan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile iki adet pompalı av tüfeği ele geçirilmişti.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Cebrail E.'nin daha önceden 48 tane, Murat E.'nin 15 tane, Mikail E.'nin ise 87 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan Cebrail E., Mikail E., Murat E., Serdest Ç.(23), Yakup Y.(21), Baran P.(25), Bilal S.(34) geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildiler.


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