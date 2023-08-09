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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl mesajı dünya basınında: Batı sözünü tutmalı

Tahıl anlaşmasının tekrar canlandırılması için uğraş verdiklerini belirten Erdoğan'ın açıklaması dünyada gündem oldu. İstanbul'da varılan mutabakatın devam etmesinin, Batı'nın verdiği sözleri tutmasına bağlı olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl mesajı dünya basınında: Batı sözünü tutmalı
Ekleme: 9.08.2023 - 10:56 Güncelleme: 9.08.2023 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl mesajı dünya basınında: Batı sözünü tutmalı
Rusya, kendi şartları karşılanmadığı için İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekildi.

Türkiye, Moskova'yı anlaşmaya döndürmek için yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda konuyu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara seslenen Erdoğan'ın gündeminde tahıl meselesi vardı.

Askıya alınan girişimin yeniden hayata geçirilmesi için temaslarının devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Sayın Putin ile yaptığımız telefon görüşmesinde, Rusya'nın talep ve beklentilerini ilk elden tekrar öğrenme fırsatını bulduk." dedi.

Al Monitor: Batılı ülkelere bağlı
ABD merkezli Al Monitor, Erdoğan'ın, tahıl anlaşmasının canlandırılmasının Batı'ya bağlı olduğuna ilişkin açıklamasını aktardı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın kritik anlaşmaya dönmesinin Batılı ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi." denildi.

Türkiye'nin, Karadeniz'in kuzeyinde devam eden savaşta "proaktif tarafsızlık" ilkesini benimsediği belirtilerek, Batı'nın yaptırımlarına katılmadığı, ancak Türk boğazlarını Rus savaş gemilerine kapattığı anımsatıldı.

Al Arabiya: Batı sözlerini tutmalı
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, Erdoğan'ın açıklamasına atıfta bulunarak, "Batı, Ukrayna tahıl anlaşmasında sözlerini tutmalı" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum." dediği belirtildi.

Ankara'nın, Karadeniz Tahıl Girişimi'nde kilit oyuncu olduğuna da vurgu yapıldı.

Erdoğan: Ateşe körükle gidiliyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmasında, "Karadeniz girişimi ile oluşan olumlu atmosferi, önce ateşkese ardından kalıcı barışa tahvil edecek diplomatik adımlar atılmadı. Bunlar yapılmadığı gibi, halen ateşe körükle gidiliyor." demişti.
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