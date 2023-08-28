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Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor

İlk toplantısını yapan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek. Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerle kamu çalışanlarına yeni sosyal haklar sağlanırken, ücret dengesizliği de sona erecek. Artan maaşlarla birlikte memurlara ek ödeme de yapılacak.

Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Ekleme: 28.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren maaş zammında nihai kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurul, zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.

Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerle kamu çalışanlarına yeni sosyal haklar sağlanırken, ücret dengesizliği de sona erecek.
Müdür ve dengi unvanlardaki personelin özel hizmet tazminatı oranları 20 puan (969 lira), müdür yardımcısı unvanlardakilerin de 15 puan (726 lira) artırılacak.

Mühendislere yılbaşından geçerli olmak üzere 968 lira ilave ödeme yapılacak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

Müdürlere ek ödeme
Sabah'ta yer alan habere göre; Toplu sözleşmede uzlaşılan başlıklar arasında mühendislerin ek ödemelerinin artırılması da yer alıyor. Buna göre, 1 ve ikinci derece mühendislere gelecek yılın başından geçerli olmak üzere 968 lira verilecek. Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı, şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan 1-2 dereceden aylık alanlara 20 ek puan, 3-4 dereceden aylık alanlar 10 ek puan, diğer derecelerden aylık alanlara 5 ek puan verilecek. Mühendislerin arazi tazminatı da günlük 30 lira artırıldı. Teknik öğretmen unvanı alanların 145 lira olan arazi tazminatı da 174 lira oldu.

Memura toplu taşıma kartı
Merkez teşkilatında servis hizmeti alamayan kamu çalışanlarına toplu taşıma kartı verilecek. Üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek. Şeflere ilave 10 puan üzerinden verilen özel hizmet tazminatı oranı 581 lira yükseltildi.
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