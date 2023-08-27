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Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken sevindiren haber geldi. Açıklamalarda bulunan Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, kavurucu sıcaklıkların bu hafta etkisini azaltacağını söyledi. Sıcaklıkların sağanak ile beraber düşeceğini ifade eden Yüksel, yapışların etkili olacağı bölgeleri de açıkladı. Peki, ülkede ve 3 büyükşehirde (İstanbul-Ankara-İzmir) hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Ekleme: 27.08.2023 - 09:26 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yeni haftada kavurucu sıcaklar etkisini azaltıyor.

UZMAN İSİM BÖLGE BÖLGE AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yaptığı açıklamada, son tahmin ve değerlendirmelere göre Türkiye'de sıcaklıkların kademeli olarak düşmesini beklediklerini söyledi.

KAVURUCU SICAKLARA YAĞIŞ ARASI

Kavurucu sıcaklıkların bu hafta etkisini azaltmaya başladığını belirten Yüksel şunları söyledi:

Yağışla birlikte pazar günü batı bölgelerde, pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü ise doğu bölgelerde sıcaklıklarda kademeli azalış olacak.

Çarşamba gününden itibaren yeniden sıcaklıklarda özellikle kuzey ve iç bölgelerde bir miktar artış bekliyoruz ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmayacak. Yine de sıcak günler çarşamba gününden itibaren tekrar gelecek.

Yağışların ise pazar günü Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde görüleceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

'Pazartesi günü Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz.

Salı günü ise yağışların doğu kesimlere hareket etmesini, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle Sivas çevrelerinde yağışlar görülmesini bekliyoruz. Çarşamba itibarıyla yağışlı havanın da ülkemizi terk edeceğini söyleyebiliriz.'

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ HAVA SICAKLIKLARI

Yüksel, sıcaklıkların İstanbul'da çarşamba gününe kadar 31-33 derece, İzmir'de 32-33 derece olacağını, hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde artış yaşanacağını söyledi.

Başkentin hava durumuna ilişkin olarak da Yüksel, 'Ankara'da hafta ortasına kadar 33-34 derece olan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 36-37 derecelere tekrar ulaşmasını bekliyoruz.

Yani sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren yeniden artışa geçecek. Geçtiğimiz günlerdeki gibi ekstrem sıcaklıklar olmayacak ama yine de kavurucu sıcaklıklar bizimle beraber olacak.' değerlendirmesini yaptı.

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