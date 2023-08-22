Olgun Şimşek'ten hayranlarını üzen haber: Trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi...Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi.Kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı.Taburcu oldu: Sağlık durumu iyiİhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Şimşek daha sonra, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.