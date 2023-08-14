Zonguldak'ta anne ve anneannesini vahşice öldürmüştü! İfadesinde her şeyi anlattı: Annesini böyle eve çağırmış!

Türkiye, Zonguldak Devrek'teki vahşetle sarsıldı. Korkunç cinayet, pazar günü öğle saatlerinde yaşandı.31 yaşındaki Rabia Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'ya bıçakla saldırdı.Anne ve anneannesini bıçakla öldüren Rabia Çataklı, ardından cesedi parçalara ağırdı. Kestiği parçaların bazılarını da camdan dışarı attı. Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular hemen jandarmayı çağırdı.Olay yerine giden ve kapıyı kırarak eve giden ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı'yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı.Rabia Çataklı gözaltına alınırken, Şeyda Çataklı ve Medine Küçükkaya otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerde Şeyda Çataklı'nın cesedinden 110, Medine Küçükkaya'nın cesedinden ise 6 parça kesildiği ortaya çıktı.Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Rabia Çataklı'nın 5 yıl önce evlendiği ve Almanya'ya gelin gittiği ortaya çıktı.Evli kaldığı süre boyunca Çataklı'nın kocası ve ailesi tarafından tedavi ettirilmeye çalışıldığı hastalandığı zamanlarda saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.Rabia Çataklı'nın bir yıl evli kaldıktan sonra memleketine döndüğü belirlendi. Anne Şeyda Çataklı'nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığı ve hastaneye yatırılmasına karşı çıktığı iddia edildi. Komşuları, normal zamanlarda Çataklı'nın sessiz, içine kapanık ve kendi halinde olduğunu belirtti.Öte yandan anne ve anneannesini vahşice öldüren, gözaltı sırasında kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Çataklı'nın ifadesine de ulaşıldı.Çataklı'nın 'Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım hatırlamıyorum' dediği ortaya çıktı.Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Güdül, olay günü beldede halk pazarı olduğunu ve Şeyda Çataklı'nın da pazarcılık yaptığını anlattı.'Annesi halk pazarındayken katliam yapan kız evdeymiş. Annesini arıyor, 'Acil eve gel' diyor. Defalarca arayıp çağırıyor. Annesinin yanında birkaç arkadaşı varmış. 'Ben eve gidiyorum, daha sonra dönüş yapacağım pazara' diyor. Eve gidiyor bir daha ses soluk alınmıyor kadından ve gece saat 04.00, 04.30 civarlarında kötü haber geliyor' ifadelerini kullandı.Rabia Çataklı'nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Muhtar Güdül, 'Annesi bazen zaman zaman gelirdi anlatırdı dert yanardı. Biraz da gizli tutmaya çalışıyordu açıkçası.Tedavi görmüyordu. İlaç kullandığını söylüyordu annesi ama hastanede tedavi görmüyordu. Annesi dışarıya karşı tereddütlüydü, 'Kimse bilmesin, duymasın' derdi devamlı.Annesi çok iyi bir insandı devamlı gelirdi belediyeye bizlere ziyarete. Kızı en son marketlerde çalışıyordu. Zincir marketlerden birini 1-2 ay önce bırakmıştı. Evde annesiyle birlikte kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla saldırgan tutumu yoktu' diye konuştu.