İzmir'de vapur kıyıya çarptı: Korku dolu anlar kamerada

İzmir Karşıyaka'dan gelen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Kaptanın tüm çabalarına rağmen durmayan İZDENİZ vapuru kıyıya çarptı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Kazada yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken jaydedilen görüntülerde vapurun korna eşliğinde duramayarak kıyıya çarptığı görülüyor.Gemi kaptanının çarpma sonrası gemiyi iskelenin doğusuna yanaştırdığı öğrenilirken, kıyı bandına çarpan gemi detaylı kontroller için Bostanlı İskelesine nakledildi. İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmezken meydana gelen olayda da yaralanan vatandaşın olmadığı bildirildi.