Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı.Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevkedildi. Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.