Muhalefet milletvekilleri TBMM'deki görüşmelere katılmıyor mu? Rümeysa Kadak görüntüledi...

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ışığında AK Parti'nin memur maaşlarındaki zam oranını belirleyen kanun teklifi bugün TBMM'ye sunuldu.Zamlara ilişkin görüşmeler ve diğer gündemler için TBMM'deki görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken Genel Kurul'dan çarpıcı bir video geldi.AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet partili milletvekillerinin koltuklarının boş olması dikkat çekti.Muhalefet sıralarının boş olduğu anları çeken Kadak, "Muhalefet nerede?" ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.