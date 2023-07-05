İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına operasyon

İstanbul polisi, bu kez akaryakıt kaçakçılarının yakasına yapıştı.Megakentte yürütülen operasyonlarda, toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirlendi...Polis, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.