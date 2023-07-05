İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına operasyon
İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul polisi, bu kez akaryakıt kaçakçılarının yakasına yapıştı.
Megakentte yürütülen operasyonlarda, toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirlendi...
14 şüpheli gözaltında
Polis, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.
Megakentte yürütülen operasyonlarda, toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirlendi...
14 şüpheli gözaltında
Polis, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.