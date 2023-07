Başbağlar şehitleri, 30. yılda anıldı

5 Temmuz 1993 tarihinde PKK terör örgütünün menfur saldırısı sonucunda Erzincan'ın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar köyünde katledilen 33 vatandaşımız için anma programı düzenlendi. Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve Şehitlerimiz için dualar edilmesiyle devam eden törende, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmak üzere devlet büyükleri, siyasiler ve bürokratların gönderdiği mesajlar okundu.Daha sonra Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, 30 yıl önce yaşananlardan ötürü başta Başbağlar şehitleri olmak üzere ülkemizde yaşanan tüm faili meçhul davalarda adaletin tecelli etmesini isteyerek; "Yaşanan acılara rağmen 'vatan sevgisi imandandır' düsturu ile vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için şahadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.Hain terör örgütünün muhakkak kökü kazınacak, ülkemiz ve yüce milletimiz bu terör belasından kurtarılacaktır diyerek konuşmasını yapan Erzincan Belediye başkanı Bekir aksun; Bizler bir kilimin desenleriyiz. Farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görür, ona göre yaşarız. "Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" hadisi şerif-i şiarımızdır. Son yurdumuzun neresinde olursa olsun aramıza ayrılık tohuma ekmek isteyenlere karşı hep birlikte omuz omuza mücadele etmeli, kardeşlik hukukumuza zeval getirmemeliyiz.Ezan saati katliam planlayanlar kadın, erkek, çocuk ayırt etmeden, savunmasız vatandaşlarımızı kahpece kurşuna dizenler, evlerimizi ateşe verenler 33 vatandaşımızı şehit etmiş, 30 tane kadını dul,100'e yakın evladımızı yetim bırakmıştır. Ama unutmasınlar ki! Geride kalanlar bize önce Allah'ın, sonra şehitlerimizin emaneti, başımızın tacıdır. Biz dün olduğu gibi bugünde hep birlikte buradayız. Anma programında konuşan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, "Kardeşlik karşısında kalleşlik sevgi tohumları karşısında nifak tohumları birlik karşısında ayrılık bu topraklarda yer bulamayacak" dedi. Gözü dönmüş eli kanlı katiller 30 yıl önce Başbağlar'da masum 33 vatandaşımızı hunharca katletmişlerdir. Bu katliamın acısı halen yüreklerimizde yer alıyor.Türk insanının birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da topyekun mücadele ederek gereken cevabı her zaman vereceklerini belirten Karaman, Karanlık odaklar pes edecek. Ama biz millet olarak pes etmeyeceğiz. Bu topraklar daima sevgi ve hoşgörünün yeşerdiği topraklar oluşmuştur. Kardeşlik karşısında kalleşlik sevgi tohumları karşısında nifak tohumları birlik karşısında ayrılık bu topraklarda yer bulamayacak. İşte bu yüzden Başbağlar daima kahpeliğe kalleşliğe şer odalarına karşı milletimizin dik duruşunun sembolü olarak tarihteki yerini almıştır. Başbağlar asla karalar bağlamadı, bağlamayacak. Başbağlar metanetini korudu ve koruyacak. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.Ardından konuşmasını yapan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül; Allah'ım birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Devletimize zeval vermesin. Başbağlar 30 yıldır adalet arıyor, bu katliamın her yönüyle aydınlatılması ve hesabının sorulmasını Başbağlar'a karşı borç olarak görüyorum. Vatan için canlarını veren ecdadımızı, şehitlerimizi ve 33 masum hemşerimi rahmetle anıyor, bize bu acıları yaşatan hain terör örgütünü lanetliyorum" dedi.Törende son olarak konuşan Vali Mehmet Makas, Başbağlar'da yaşanan katliamın birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırı olduğuna vurgu yaparak; "Bizim milletimiz Atatürk'ün tarifinde, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon'dan Adriyatik'e kadar, üç kıtada at koşturduğu dönem dahil ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi dahil, hiçbir zaman zulmetmemiş bir millettir. Madımak'ta canlarımıza kıyan yüreklerimizi yakan kim ise, Başbağlar'da kurşunu sıkan ve içimizi kanatan kim ise bu milletin ferdi olmaz, olamaz. Çünkü bu milletin fertleri hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir. Mesele vatan, millet olmadığı müddetçe silah çekmemiş, cana kıymamış, hak hukuk olmadığı müddetçe böyle bir hareket içine girmemiştir." açıklamada bulundu.Vali Makas konuşmasının devamında, Allah bir daha milletimize böylesine acılar yaşatmasın diyerek, vatanımızın hiç bir zaman bölünmeyeceğini Aziz Şehitlerimizin unutulmayacağını belirterek, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Konuşmaların ardından köyde bulunan Şehitlik anıtında duaların yapılmasından sonra, Başpınar Köyü'nde bulunan Şehitliğe geçen protokol mensupları ile vatandaşlar, burada Başbağlar Şehitlerinin mezarlarına karanfiller bırakarak dualar ettiler.Törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağ, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.