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Asya Alizade gözaltına alındı! Bu yüzden sınır dışı edilecek!

"Uyuşturucuyu Övmek Ve Özendirmek" gerekçesiyle gözaltına alınan ve "İmza Yükümlülüğünü İhlal" nedeniyle pasaportuna tahdit konulan Azerbaycan uyruklu şarkıcı Asya Alızada ikinci defa gözaltına alındı...

Ekleme: 5.07.2023 - 14:16 Güncelleme: 5.07.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Asya Alizade gözaltına alındı! Bu yüzden sınır dışı edilecek!İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Azerbaycan uyruklu şarkıcı Asya Alızada'yı Ataşehir İlçesi'nde gözaltına aldı.

Geçmişte "Uyuşturucuyu Övmek Ve Özendirmek" suçundan ötürü gözaltına alınan ve "İmza Yükümlülüğünü İhlal" nedeniyle pasaportuna tahdit konulan şarkıcı Asya Alızada'nın yasal işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği ifade edildi.

Asya Alizade gözaltına alındı! Bu yüzden sınır dışı edilecek!

NE OLMUŞTU?

Rap müzik şarkıcısı Azerbaycan asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında geçtiğimiz aylarda kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye alınmıştı.

Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak "Esrar Gibi" ifadesinin kullandığı belirlenmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen Asya Alizade, İstanbul Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına alınmıştı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asya Alizade ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Asya Alizade suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.

Asya Alizade gözaltına alındı! Bu yüzden sınır dışı edilecek!
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