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Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!

CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Öcalan'a övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ’cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek’i hedef göstermeye başladı. Ramazan Çiçek'in terör örgütleriyle iltisaklı kişiler tarafından hedef haline getirilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul Adliyesinde göreve başladığı günden beri terör örgütlerinin kritik dosyalarında görev yapan, birden çok darbe teşebbüsü dosyasında, şehit Savcı Selim Kiraz davasının duruşmasında, FETÖ firarisi Cevheri Güven’in Twitter hesabına erişim engeli getirilmesi gibi kritik kararlara imza atan hakim Ramazan Çiçek ve ailesi, Can Dündar, Cevheri Güven, Akın Atalay gibi isimler tarafından tehditlere maruz kalmıştı. Benzer tehditler daha öncesinde TiP milletvekili Ahmet Şık tarafından da yapılmıştı.

Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
Ekleme: 4.07.2023 - 16:01 Güncelleme: 4.07.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ'cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek'i hedef göstermeye başladı. PKK terör örgütünün ele başı hakkında güzelleme yaptığı için tutuklanarak cezaevine gönderilen Merdan Yanardağ'ın ardından FETÖ firarisi bir çok isim hakim Ramazan Çiçek'i adeta hedef tahtasına oturttu. 'Hukuk' adı altında tehditler savuran sosyal medya hesaplarının sahiplerinin yurtdışında firari olarak yaşan FETÖ mensupları olması ise dikkatlerden kaçmadı.Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!

FETÖ FİRARİLERİ HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİ

Almanya'da firari olarak yaşayan Can Dündar attığı twitlerle hakim Ramazan Çiçek'i ileride tutuklanacağı imasında bulunarak 'Türkiye'de pozisyonların ne kadar hızlı değişebildiği hepimizin malumu, çok ararsınız o katlettiğiniz hukuku' şeklinde paylaşımda bulunarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasını isteyen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tehditler savurarak tepki gösterdi.

Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!

FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN KARARI PAYLAŞIP TEHDİT ETTİ

Almanya üzerinden manipülatif yayınlarından dolayı Türkiye'de hesapları erişime engellen firari Cevheri Güven ise erişim engelleme kararını veren Ramazan Çiçek hakkında 'Hakim Ramazan Çiçek seni hiç unutmayacağım' şeklinde paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşıma ise yorumda bulunan FETÖ'den dolayı ihraç edilen ve yurtdışına çıkan eski yargı mensubu bir kişi, hakim Çiçek'in adalet akademisi yıllığındaki fotoğrafını paylaşmak suretiyle 'Bizim dönemmiş, mesleğe savcı olarak başlamış, resmini de bırakayım da buraya hatırlamanıza yardımcı olsun' yorumunda bulunarak yargı mensubunu verdiği karardan dolayı hedef gösterdi.
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!

TERÖRİSTLERİN KORKTUĞU DAVALARDA GÖREV YAPTI

Özellikle FETÖ'cüler tarafından sık sık hedef haline getirilen hakim Ramazan Çiçek İstanbul Adliyesinde ilk olarak görevlendirildiği 'Terör Ağır Ceza Mahkemesinde' üye hakim olarak görev yaparken DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Reina saldırısı, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Vezneciler Patlaması, 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarından Türk Telekom Baskını, Harp Akademileri Komutanının Derdest edilmesi, CNN Türk binasına darbe baskını, Fenerbahçe Orduevi baskını, FETÖ Adli tıp yapılanması ve Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazar-çizerlerinin terör örgütlerine yardım davaları gibi bir çok davada üye hakim olarak görev yürüttü.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'de önemli sayılacak ve kamuoyu tarafından takip edilen davalarda üye hakim olarak görev yapmasının ardından, Sulh Ceza hakimliğinde 4 bine yakın sorgu gerçekleştirerek DHKP-C, FETÖ, PKK, DAEŞ ve MLKP gibi terör örgütlerinin yanı sıra bir çok suç örgütünün üye ve yöneticilerinin tutuklamasını gerçekleştiren Ramazan Çiçek'in terör örgütleriyle iltisaklı kişiler tarafından hedef haline getirilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık yargı mensubunu hedef yaparak kamuoyunda algı çalışması yürüten hesaplar hakkında re'sen soruşturma başlattı.
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