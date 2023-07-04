Dışişleri Bakanı Fidan’dan Azerbaycan ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'na katılacak.Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un davetine icabetle, 5-6 Temmuz'da Bakü'de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.Türkiye, Bağlantısızlar Hareketi bünyesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve 2006 yılından bu yana konuk ülke olarak davet edildiği Bağlantısızlar Hareketi üst düzeyli toplantılarına katılım sağlıyor.Bakan Fidan, toplantı marjında tertiplenecek Bağlantısızlar Hareketi Filistin Bakanlar Komitesi Toplantısı'na ve Azerbaycan halkının Milli Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe de katılacak. Ayrıca mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.