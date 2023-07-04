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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Fransa'da protestolar 7. günde de devam ediyor. Öte yandan dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar, Başkan Erdoğan'ın kullandığı 'kurumsal ırkçılık' tanımını öne çıkardı.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti
Ekleme: 4.07.2023 - 09:28 Güncelleme: 4.07.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti
Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 7. gününde de polisin eylemcilere müdahalesi devam ediyor.

Fransız basınındaki habere göre, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde başkent Paris civarında 17 kişi gözaltına alındı.


Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.

Öte yandan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Erdoğan, Fransa'da yaşananları 'kurumsal ırkçılık' ile tanımladı.

Erdoğan, 'Beyaz adamın üstünlüğüne dayanan sömürgeci, kibirli, gayriinsani zihniyetin varlığının halen devam ettirdiğinin işaretidir. Özellikle sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Sistematik baskı gören varoş, gettolarda yaşamaya mahkûm edilen göçmenlerin çoğu Müslümanlar'dır. Şiddet maalesef şiddeti doğurmuş ve bugünkü hadiseleri tetiklemiştir.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

Yağmalamalarla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, 'Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşru bir hak arama metodu olamaz. Ancak bu sosyal patlamadan otoritelerin de bir ders çıkarması gerektiği açıktır. Benzer vakalar bizde yaşandığında bizlere hak demokrasi dersi verenlerin bugün derin bir sessizliğe bürünmesi ayrıca manidardır.' sözlerine yer verdi.

Başkan Erdoğan sözlerine 'Dışişleri Bakanlığımız oraya gidecek. Ayrıca orada yaşayan vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulundu. Endişeyle karşıladığımız son hadiselerin bir an önce sona ermesini diliyoruz. Bu olayların Müslümanlara ve göçmenlere yönelik yeni bir baskı furyasına yol açmasında da endişe duyuyoruz. Türkler İslam düşmanlığında en çok bedel ödeyen kesimdendir.' ifadeleriyle devam etti.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

Başkan Erdoğan'ın Fransa açıklamaları ise dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera, Erdoğan'ın Fransa'daki ayaklanmalarla ilgili konuştuğundan bahsederek 'kurumsal ırkçılık' tanımını öne çıkardı.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

Al Arabiya da Başkan Erdoğan'ın 'kurumsal ırkçılık' sıfatını öne çıkaran gazeteler arasındaydı. Haberde Fransa'nın sömürgeci geçmişinden bahsedildi.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

AFP de 'kurumsal ırkçılık' tanımından bahseden gazeteler arasındaydı. Ayrıca Erdoğan'ın yaşananları sömürgeciliğe bağladığından da bahsedildi.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

ABD gazetesi Barron's da Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. AFP'ye dayandırılan haberde Erdoğan'ın aynı zamanda İslamofobik düşünceyi de sert bir dille eleştirdiğinden bahsedildi.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

Yunan gazetesi Kathimerini de Başkan Erdoğan'ın 'ırkçılık' ve 'sömürgecilik' sözlerini ön plana çıkardı. Aynı zamanda haberde Erdoğan'ın Fransa'yı sömürgecilik geçmişi ile suçladığından bahsedildi.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M.'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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