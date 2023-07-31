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Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Twitter (X), içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programını resmen başlattı. Peki Türkiye'deki Twitter kullanıcıları para kazanabilecek mi? Para kazanma şartları neler? Tüm bu soruların cevabı haberimizde.

Ekleme: 31.07.2023 - 10:57 Güncelleme: 31.07.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu
Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğini devreye almaya başlamıştı.

Şirket, şimdi de içerik üreticilerinin platformdan reklam geliri elde etmesini sağlıyor. Söz konusu özellik, bazı ülkelerde kullanıma sunuldu.

Yanıtlardaki reklamlar gelire dönüşecek

İçerik Oluşturucu Reklam Gelir Paylaşımı adı verilen program, içerik oluşturucuların tweet yanıtlarında görüntülenen reklamlardan elde edilen gelirden pay almalarına olanak tanıyacak.

Şirket bu ayın başlarında bazı içerik oluşturuculara ödeme yapmıştı, ancak şimdi, uygunluk kriterlerini karşılayan dünya çapındaki kullanıcılar ayarlardaki para kazanma sekmesinden programa başvurabilir.

Para kazanma şartları

Programa dahil olup para kazanabilmek için Blue'ya abone olmanız veya Doğrulanmış Kuruluş olmanız, son 3 ay içinde toplam gönderilerinizde en az 15 milyon gösterime ve en az 500 takipçiye sahip olmanız gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yaklaşık 750 bin takipçisi bulunan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolarlık bir ödeme yaptığını iddia etmişti.

Ayrıca 230 bin takipçisi olan bir başka kullanıcı 2.236 dolar kazandığını belirtirken, 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson 9.546 dolar kazandığını söyledi.

Para kazanma Türkiye'de aktif olacak mı

Ödeme alabilmek için bir Stripe hesabına sahip olmak gerekiyor. Türkiye'de PayPal gibi Stripe'ın da kullanımı yasal olmadığı için, Twitter'daki içerik üreticiler, şimdilik reklam gelir payından ödeme alamayacak.
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