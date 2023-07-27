  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,81 - 29,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yer altı yatakları kullanılmayan Şırnak, petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol haritası gerçek çıktı.

Ekleme: 27.07.2023 - 13:20 Güncelleme: 27.07.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek
Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor.

Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çekildi.

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.1889 ile 1901 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol aramasında Şırnak bölgesinin de içinde olduğu 65 petrol noktası haritası oluşturuldu. Bugün TPAO'nun arama yaptığı bölgelerde haritada gösteriliyor.

II. Abdülhamit'in hazırladığı petrol haritası ile ilgili bilgi veren Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisi Doç. Dr. Öykü Bilgin, “Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından o zamanlar 1889 yılında Akdeniz'de petrol gazı bulunduğu tespit edildikten sonra, II. Abdülhamit tekrar yeni çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalar da yabancı ve Türk mühendisler görev almıştır. Bu çalışmalar sonucunda da bir harita oluşturulmuştur. Harita da 65 nokta belirlenmiş, bu noktalarında birçoğu Irak bölgesine ait. Ancak, Irak'la birlikte Türkiye sınırında itibaren Cizre, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Hakkari çevresinde de petrol rezervinin olduğu belirtilmektedir” dedi.'

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bizim ülkemizde bu rezervler ile ilgili çalışmaları halen yapmaktadır' diyen Bilgin, “Şırnak Bölgesi, Cudi-Gabar Dağı'nda çıkan petrolümüz, 41API gravitesinde ve yüksek kaliteli bir petroldür. Dünyada çıkarılan petroller 27 ile 35 API gravite değerindedir. Bu göz önüne alındığında iyi ve yüksek kaliteli bir petrol olduğunu görebiliyoruz. Cudi-Gabar Dağı'nda çıkarılan petrolümüz, 2 bin 600 metre ile 2 bin 700 metre sondajlarında çıkarılmıştır. Şırnak'ın pek çok çevresinde ve bu bölgede pek çok petrol rezervlerinin olabileceğini düşünüyorum. Bu rezervlerin de derin bir sondajlar ile tespit edilebileceği kanısındayım' diye konuştu.

Sık ve derin sondajlarla bunların daha da fazla çıkacağını değerlendiren Bilgin, 'Şu anda orada 1 milyar varil rezerv olduğu tespit edilmiş, bunun son açıklamalara göre 100 bin varil günlük üretim yapılması planlanmakta. Eğer 100 bin varil üretim yapılırsa Türkiye'nin tüketim olarak düşünüldüğünde yaklaşık 800 bin ile 1 milyon varil tüketim yaptığı bilinmektedir. Tüketilen petrolün yaklaşık 80 bin varilini Türkiye üretmektedir. Şırnak'taki petrol ile birlikte de bu oran yüzden 10'dan yüzde 20-25'lere çıkacaktır. Bunun katma değerini düşünürsek eğer, 8 milyon dolar civarında bir günlük getirisi ülkemize ekonomisine gelecektir” şeklinde konuştu.

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

65 noktanın işaretlediği petrol haritası gerçek çıktı

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Bakan Tunç duyurdu! Boş evler için teşvik sistemi getirilebilir: Hükümet düğmeye bastı
Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı
SGK ödeme tarihini açıkladı! Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı! Depremden etkilenen illerde prim borçları ertelendi
Terör örgütü üyeliğinden dosyası bulunan eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması! Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamaktır
Foreign Policy’den çarpıcı Türkiye analizi! Başkan Erdoğan’ın başarısını üç kelimede özetlediler
İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı
İbrahim Yumaklı açıkladı! Kınık orman yangını kontrol altına alındı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na: Kusura bakmayın protokol varmış
Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti
Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi
Ankara’da ulaşımdan sonra halk ekmeğe yüzde 66 zam yapıldı
CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü
CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek