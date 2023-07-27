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Marmaris’te silahlı, satırlı kavga: 2 ölü

Marmaris’te alkollü grup arasında çıkan silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 27.07.2023 - 09:39 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Marmaris’te silahlı, satırlı kavga: 2 ölü
Marmaris Tepe Mahallesi Yat Limanı'nda alkollü oldukları iddia edilen arkadaş grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., yanında bulundurduğu silahla çevresine ateş açtı. Mehmet A.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Tolga T. ve İ.Ö. yaralandı. Mehmet A. daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolga T ve Mehmet A.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Yaralı İ.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alınırken, hayatlarını kaybedenlerin cansız bedenleri gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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