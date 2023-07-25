  • USD: 26,93 - 26,97
  • EURO: 29,78 - 29,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barış için şart olduğunu da sözlerine ekledi.

Ekleme: 25.07.2023 - 20:34 Güncelleme: 25.07.2023 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Başkan Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Resmî karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Abbas'ın, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu

KALICI BARIŞ İÇİN 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ele aldık. İlişkilerimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirme imkanımız oldu. BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin sorununa güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Filistin davasına desteğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir.

Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu

'FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı bu süreçte temel unsurlardan biridir. TİKA, Türk Kızılay'ı ve STK'lar yardımlarını sürdürmektedir. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecektir. Filistin davasını savunmaya her gayreti desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm Filistin halkına buradan bir meydana adımın verilmesinden duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum.

Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu

'TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEKLERİ ÖNEMSİYORUZ'

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'nin her daim atılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı sizleri kutlarım. Aracını üretmenizden dolayı da sizleri tebrik etmek isterim. İsrail hükümeti radikal tutumuyla barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. İsrail işgali güçlendirmek adına girişimlerine devam etmektedir. Uluslararası toplumun bu konuda aciz kaldığını ifade etmeliyim. Türkiye her daim Filistin'in uluslararası arenada bağımsızlığını savunmaktadır.
Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Halk TV ile yapılan anlaşmayı görmezden geldi, pişkin pişkin 'Basın özgürlüğü yok' dedi! Kılıçdaroğlu vatandaşın aklıyla alay etti...
Bakımevindeki görüntüler kan dondurmuştu! Savunmasını duyan şoke oldu: Sevecen şekilde…
Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!
Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde 'Fahiş fiyat'a dur denecek
Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…
Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
Ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni dönem! Bakan Tunç '1 Eylül'de başlıyor' diyerek duyurdu: Zorunlu olacak!
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta
Yerinde dönüşüm başlıyor! İlk temel Malatya'da atılacak
Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık
Mansur Yavaş belediyeyi batırdı! Maaşları bile ödeyemeyen CHP’li başkana tepki yağdı…
FETÖ İYİ Parti'yi dizayn ediyor: Meral Akşener'in veliahtını hazırladılar
Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı: Gece saatlerinde tahliye edildi
Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Uçurumun kenarında kendiliğinden oluştu: Dünyada nadir görülüyor duyan şifa için Türkiye'ye geliyor

Uçurumun kenarında kendiliğinden oluştu: Dünyada nadir görülüyor duyan şifa için Türkiye'ye geliyor

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Karadenizlinin aklına geldi: Dünyanın her yerinden görmek için akın ediyorlar

Karadenizlinin aklına geldi: Dünyanın her yerinden görmek için akın ediyorlar