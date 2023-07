Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek Türkçe selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Başkan Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Resmî karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Abbas'ın, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.KALICI BARIŞ İÇİN 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSUBaşkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ele aldık. İlişkilerimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirme imkanımız oldu. BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin sorununa güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Filistin davasına desteğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir.'FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı bu süreçte temel unsurlardan biridir. TİKA, Türk Kızılay'ı ve STK'lar yardımlarını sürdürmektedir. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecektir. Filistin davasını savunmaya her gayreti desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm Filistin halkına buradan bir meydana adımın verilmesinden duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum.'TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEKLERİ ÖNEMSİYORUZ'Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'nin her daim atılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı sizleri kutlarım. Aracını üretmenizden dolayı da sizleri tebrik etmek isterim. İsrail hükümeti radikal tutumuyla barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. İsrail işgali güçlendirmek adına girişimlerine devam etmektedir. Uluslararası toplumun bu konuda aciz kaldığını ifade etmeliyim. Türkiye her daim Filistin'in uluslararası arenada bağımsızlığını savunmaktadır.