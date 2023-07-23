Düzce'ce yürek burkan olay: Baba öldü, 2 küçük çocuğu ağır yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Körpeşler Mahallesi Güney Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Adem Er, çocukları Yağmur Er ve Muhammet Erdal Er (4) ile birlikte 81 ADG 212 plakalı motosikletini alarak gezmeye çıktı.Bu sırada Adem Er idaresindeki motosiklete önce Ömer Faruk Hakseven idaresindeki 81 AH 435 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpması ile savrulan motosiklete karşı yönden gelen Tanju Yılmaz idaresindeki 81 DZ 986 plakalı minibüs de çarptı.Kazada baba Adem Er, olay yerinde hayatını kaybederken, Yağmur Er ve Muhammet Erdal Er ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken; baba Adem Er'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.