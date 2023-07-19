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Alaplı'da kaza: 1 ölü 4 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesine bağlı Aşağıdağ köyü ile Mollabey köyü arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ekleme: 19.07.2023 - 11:15 Güncelleme: 19.07.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Alaplı'da kaza: 1 ölü 4 yaralıZonguldak'ın Alaplı ilçesinde dedesinin ölüm haberini alan ve Alaplı Aşağıdağ köyüne giden İlker Şen idaresindeki araç, Gümeli beldesinden gelen Veli Akcan idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Alaplı'da kaza: 1 ölü 4 yaralı

Meydana gelen kaza sonucunda olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada Yiğit Asaf Ş, İlker Ş, Veli A, Fatma Ş, Eda Ş, yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan Eda Şer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, hayatını kaybeden Eda Ş'nin cenazesi öğlen namazına müteakip Aşağıdağ köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan diğer 4 yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Alaplı'da kaza: 1 ölü 4 yaralı


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