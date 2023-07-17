Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı! Bu tarihe dikkat

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için tarih verip kritik uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'ni uyardı.Son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi 19 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.Sıcak hava dalgasının etkisiyle, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkacak.Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli'de 35-39, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli'de 37-39, Sakarya'da 35-37, Yalova'da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.