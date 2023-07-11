İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'

İBB Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda belediyelerin ek bütçe ve ek ödenek teklifleri değerlendirildi. Toplantıda partilerin grup başkan vekillerine söz hakkı verildi.MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, İBB'nin sivrisinek ve sineklerle mücadelesinin yeterli olmadığını belirti.Yılmaz, İBB'nin bu konudaki bütçe ve ekipmanları ilçe belediyelere vermesi gerektiğini söyleyerek, 'İstanbul'da biraz önce grup başkan vekilleriyle sohbet ediyorduk. Bir arkadaşımız şunu dedi, 70'li yıllarda bu sinek problemi çok vardı. Ama şu son 2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var.Bizim burada belediye başkanı arkadaşlarımız da var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler. Özellikle de yine çeperler diyeceğim, kızacaksınız. Daha çok tarımsal hayvancılığın yapıldığı su havzalarının bulunduğu derelerin bulunduğu Çatalca gibi, Silivri gibi, Şile gibi ilçelerde yemin ediyorum ne kapı açılabiliyor ne de bahçeye çıkabiliyor. Ne de balkona çıkabiliyor' diye konuştu.Diğer yandan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da, Feshane'de açılan sergiye tepki gösterdi. Türkyılmaz şunları söyledi:İBB'nin kültür ve sanat alanında kendi kamusal mekanlarını kullanarak ideolojik ve toplumsal değerleri göz ardı eden etkinliklerine son günlerde bir yenisi ve belki de en rahatsız edicisi Feshane'de eklenmiştir. Kültür ve sanatın kişisel politik dünya görüşleri ufkunda bir istikamet belirleme vasıtası toplumsal mühendisliğin bir aracı olarak kullanılması bir grubun, bir zümrenin elitiz sanat algısının kültürel bir hegemonya ve meydan okuma imkanı olarak kullanılmasını, daha doğrusu istismar edilmesini reddediyoruz.Milliyetçi muhafazakar dünya görüşümüz ve milletimizin bize siyaset sahnesinde korumak ve mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak sanat adı altında imal edilen aslında bir patolojiyi ifşa eden bu ve benzeri ürünlerin kamusal mekanlarda kamusal hassasiyet gereği sergilenmemesi, söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını, aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz. İstanbul maddi ve manevi müktesebatıyla bir bütündür. Ve bu bütünü millet kanununa korumaya kararlılıklar devam edeceğiz'