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Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu

Kurban Bayramı'nın son gününü değerlendirmek için sokaklara akın eden vatandaşlar, Mescid- Selam durağındaki tramvayın arızalanmasıyla mağduriyet yaşadı.

Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Ekleme: 1.07.2023 - 18:30 Güncelleme: 1.07.2023 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
İstanbul'da alışılan manzaraları arasında bozulan ulaşım araçları var.

Megakent'te trafiğin oluşmasına sebep olan, vatandaşları yolda bırakan ve kaza yapan araçlar vatandaşı çileden çıkarıyor.

Bitmek bilmeyen metrobüs arızalarına metro ve ve tramvaylar da eklendi.

İstanbullu yine toplu ulaşım mağduru oldu

Hemen hemen her hafta bir metrobüsün yolda kalması, alev alması gündem oluyor. Okula ve işe gidenler sık sık mağdur oluyor. Bu kez ise bayramın tadını çıkarmak için sokaklara dökülen vatandaşlar mağdur edildi.

Tatilcilerin şehri terk etmesiyle insan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler tarihi yerlere akın etti.

Tramvaydan duman çıktı

Ulaşım araçları ise son günü değerlendirmek isteyenleri yarı yolda bıraktı. T4 Tramvay Hattı'nda Mescid-i Selam durağına yanaşan tramvay, arızalandı. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı durakta, tramvaydan yükselen dumanlar yolcuları endişelendirdi. Ardından kısa sürede araçtan inen vatandaşlar, bayramın son günün de ulaşım çilesi yaşadı.

Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
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