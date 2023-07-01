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Bakan Koca Kurban Bayramı'nın bilançosunu açıkladı: 29 bin 983 kişi tedavi gördü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 29 bin 983 kişinin tedavi gördüğünü bildirdi.

Bakan Koca Kurban Bayramı'nın bilançosunu açıkladı: 29 bin 983 kişi tedavi gördü
Ekleme: 1.07.2023 - 19:27 Güncelleme: 1.07.2023 - 19:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca Kurban Bayramı'nın bilançosunu açıkladı: 29 bin 983 kişi tedavi gördü
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 951 kişinin ambulansla alındığını, 29 bin 32 kişinin ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü belirtti.

Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü." ifadelerini kullandı.

Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
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