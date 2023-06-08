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Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün bir araya geldi. Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu yapıldı.

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu
Ekleme: 8.06.2023 - 16:05 Güncelleme: 8.06.2023 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı oldu. Başkan Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katıldı.

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer aldı.

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK MGK'SI SONA ERDİ

Kritik MGK Toplantısı saat 16.00 sıralarında başladı. 3 saat süren toplantıda önemli konular ele alındı

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu

MGK SONRASI YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Terörle mücadele vurgusu yapılan toplantıda, 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir.

Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır.
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