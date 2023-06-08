Ordu’da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

​Altınordu'da bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, Ayışığı Otopark'ı mevkisinde deniz kıyısında hareketsiz yatan erkeği görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Ceset, savcılık incelemesinin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.