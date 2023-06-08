  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim

CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Toplantının ayrıntılarını anlatan Karayalçın, istifa konusunun hiç gündeme gelmediğini belirtip, "Öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim
Ekleme: 8.06.2023 - 20:56 Güncelleme: 8.06.2023 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim
Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin iki turunda da sandıktan bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine parti tabanı ve seçmenleri tarafından yöneltilen 'istifa' et çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin yönetim kurulunu kendisine yakın isimlerle revize eden Kılıçdaroğlu, tepkileri 'ekim ayında kurultay yapacağız' diyerek geçiştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı iddiaları bugün kamuoyuna servis edilirken CHP tarafından fonlanan Tele 1 yayınına konuk olan CHP yandaşı gazeteci Sedat Bozkurt, 'Kesin aday. Ben Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de hissettim. Çünkü takvim sıkışırsa yerel seçimlerde motivasyonu bozar mı düşüncesi var.' diye konuştu.

CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Eski Başbakan Yardımcısı ve Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı'nı ziyaret etti.

Toplantının ayrıntılarını Sözcü'ye anlatan Karayalçın, istifa konusunun hiç gündeme gelmediğini belirtip, 'Öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na 'değişim' baskısı: Partililer arasında tartışmaya açacağımı söyledim

Karayalçın görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

'CHP'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirdim. bu konuyu televizyonlarda ve partililer arasında tartışmaya açacağımın bilgisini verdim. İstifa konusu hiç konuşulmadı ama öyle bir izlenim de edinmedim.'

Seçim sonuçlarına 'hezimet' deyip parti yönetimini hedef almıştı

CHP'li Murat Karayalçın, partisinin seçim sonuçlarıyla ilgili 'Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti' şeklinde konuşmuştu.

Karayalçın sosyal medya paylaşımında, 'Partimizin TBMM seçiminde, hem de dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir.' ifadelerini kullanmıştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınlığın reklamına alet ettiler
CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim
Ekim ayında kurultay yapacağı söylenen CHP'nin planını yandaş gazeteci anlattı: Yerel seçimlerden sonrasına ertelenebilir Kılıçdaroğlu kesin aday olacak
Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu
Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu 'babasına' karşı
Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası
İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!
ABD’de uyuşturucu krizi akılalmaz boyutlara ulaştı! Sokaklar korku filmine döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede