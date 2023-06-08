CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim

Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin iki turunda da sandıktan bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine parti tabanı ve seçmenleri tarafından yöneltilen 'istifa' et çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin yönetim kurulunu kendisine yakın isimlerle revize eden Kılıçdaroğlu, tepkileri 'ekim ayında kurultay yapacağız' diyerek geçiştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı iddiaları bugün kamuoyuna servis edilirken CHP tarafından fonlanan Tele 1 yayınına konuk olan CHP yandaşı gazeteci Sedat Bozkurt, 'Kesin aday. Ben Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de hissettim. Çünkü takvim sıkışırsa yerel seçimlerde motivasyonu bozar mı düşüncesi var.' diye konuştu.Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Eski Başbakan Yardımcısı ve Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı'nı ziyaret etti.Toplantının ayrıntılarını Sözcü'ye anlatan Karayalçın, istifa konusunun hiç gündeme gelmediğini belirtip, 'Öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi.' ifadelerini kullandı.Karayalçın görüşmeye ilişkin şunları söyledi:'CHP'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirdim. bu konuyu televizyonlarda ve partililer arasında tartışmaya açacağımın bilgisini verdim. İstifa konusu hiç konuşulmadı ama öyle bir izlenim de edinmedim.'CHP'li Murat Karayalçın, partisinin seçim sonuçlarıyla ilgili 'Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti' şeklinde konuşmuştu.Karayalçın sosyal medya paylaşımında, 'Partimizin TBMM seçiminde, hem de dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir.' ifadelerini kullanmıştı.