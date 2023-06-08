Başkan Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri başlıyor

28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, geleneği bozmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurtdışı ziyaretleri, yeniden dost ve kardeş ülkeler oldu.Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, görevi devralmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran'da KKTC'ye gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra 13 Haziran'da Azerbaycan'a geçerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.