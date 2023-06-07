SSB'de Haluk Görgün, İsmail Demir'den görevi devraldı

Yerli ve milli savunma sanayi için büyük uğraşlar veren Savunma Sanayii Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atanan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, bugün yapılan devir teslim töreni ile görevi Demir'den devraldı.Görgün, "Ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir." dedi.ASELSAN'dan açıklama yapılarak, Görgün'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Savunma Sanayii Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Haluk Görgün'e başarılar diliyoruz. ASELSAN olarak ülkemiz ve global kullanıcılarımız için üstün teknolojiler geliştirme hedefiyle, birlikte çalışmaya devam edeceğiz.