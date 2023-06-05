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İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı

İçişleri Bakanlığı, 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Tekirdağ’da otellerde konaklayan depremzedeleri sokağa atmaya çalışan CHP’li Tekirdağ Belediyesi’yle olan incelemesini tamamladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ, soruşturma kapsamında açığa alındı.

İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı
Ekleme: 5.06.2023 - 15:38 Güncelleme: 5.06.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı
İçişleri Bakanlığı, 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Tekirdağ'da otellerde konaklayan depremzedeleri sokağa atmaya çalışan CHP'li Tekirdağ Belediyesi'yle olan incelemesinde önemli bir gelişme yaşandı.


İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı

14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından,15 Mayıs tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal'ın imzasını taşıyan bir yazıyla, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ mahallesindeki otellerde barınan 130 depremzede için 13 Ağustos tarihine kadar sözleşme bulunmasına rağmen 4 gün içinde tahliye kararı içeren yazılar otel camlarına asılmış, Tekirdağ Büyükşehir'e görevliler bizzat giderek depremzedelerden kaldıkları otelleri tahliye etmelerini istemişlerdi.

İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı

BASINA YANSIYINCA ÇARK ETTİLER

Olayın basına yansımasıyla birlikte, Tekirdağ Büyükşehir belediye başkanı Kadir Albayrak karardan çark ederek depremzedelerin kaldıkları otellerde ikamete devam edeceklerini söylemişti. Fakat İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı

3 İDARECİ AÇIĞA ALINDI

Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ Büyükşehir belediyesi genel sekreteri Fatih Ünsal genel sekreteri yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve sosyal hizmetler daire başkanı İsa Karadağ, açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

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