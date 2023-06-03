Ekonomi yönetiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine listesini duyurdu. Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde Kabine konusuna da değinmiş ve şu mesajları vermişti:'Yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız. Seçim gündemine takılıp kalmak, Türkiye'ye patinaj yaptırmak demektir. Müflis tüccar misali sürekli eski defterleri karıştırmanın, ülkeye de millete de hiçbir faydası yoktur. Hep birlikte önümüze bakmalı, geleceğe odaklanmalı, artık 'yeni şeyler' söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişten, geçmişteki hatalardan ders çıkartarak, istikbali inşa etmenin gayretinde olmalıyız.'1 Ocak 1967 tarihinde Batman'da dünyaya gelen Mehmet Şimşek'in baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı.'Emerging Markets' dergisi tarafından 2013 yılında 'Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı' seçildi, aynı yıl 'Foreign Policy' dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu.64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.