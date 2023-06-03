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Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ardından şehir sular altında kaldı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı. Su basan bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Yenimahalle'de bir evin içinden sel geçti

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu
Ekleme: 3.06.2023 - 16:09 Güncelleme: 3.06.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu
Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı.

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçak altında, metro ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi. Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri çalışma başlattı.

SU BASAN BAZI ALT GEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara-Çankırı ve Ankara-Eskişehir yollarında araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kırıkkale-Ankara Yolu Kayadibi mevkisinde sağanak nedeniyle toprak dolan yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılan yolda kısmi su birikintileri oluştu.

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

Eskişehir yolundaki bazı alt geçitler ise trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Dikmen'in bazı bölgelerinde de sağanak etkili olurken, Öveçler Vadisi sular altında kaldı. Altındağ ilçesinde de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gültepe Mahallesi'nde su birikintilerinde mahsur kalan sokak hayvanları da zor anlar yaşadı.

Ankara'daki birçok alt geçitte sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, Gazi Üniversitesi önündeki alt geçidi su bastı, Balgat alt geçidi ise trafiğe kapandı. Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

EVİN İÇİNDEN SEL GEÇTİ

Yenimahalle'de sağanak nedeniyle bir apartmanın alt katlarını su bastı.

KURTARILAN YAVRU KEDİ SICAK SU TORBASIYLA ISITILDI

Öte yandan, kuvvetli yağış altında ıslanan yavru kedi ise hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Yağış nedeniyle ıslanan yavru kedi, kağıt havluyla kurutulduktan sonra sıcak su torbasıyla ısıtıldı.

Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü! Vatandaşlar perişan oldu

AFAD'DAN UYARI

AFAD'dan SMS yoluyla gönderilen mesaj ile Ankaralılara uyarıda bulunuldu.

Mesajda, 'Bugün ilinizde yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sel, dolu tehlikelerine karşı tedbirli olun.' ifadelerine yer verildi.


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