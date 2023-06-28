Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir bayram mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda; "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin, 'Ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.' ifadelerini kullandı.Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.'İşte o paylaşım;