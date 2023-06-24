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Bursa'da feci kaza! Makas attı, 4 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında makas atan bir kişi, önündeki otomobile çarptı. Kaza sırasında 4 kişi yaralanırken, kaza anı ise yolda seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Ekleme: 24.06.2023 - 18:28 Güncelleme: 24.06.2023 - 18:30 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da feci kaza! Makas attı, 4 kişi yaralandıİstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

A.Ç.K idaresindeki lüks araç, sürücüsünün makas atması sonucu seyir halinde olan G.T.'ye çarptı.

Gedelek Viyadüğü yakınlarında gerçekleşen kaza sonucunda toplam 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen feci kaza aynı güzergahta seyir halinde olan bir aracın araç kamerasına da yansıdı. Kaza sonrasında yaşanan panik ise an be an araç kamerasına yansıdı.

Kazadan sonra uzun araç kuyrukları oluştu

Kazanın İstanbul'dan İzmir istikametinde meydana gelmesi otobanda uzun araç kuyruklarına sebep oldu.

Araçların emniyet şeridini kullanmalarından dolayı kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması da güçleşirken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Polis ve jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor.

Bursa'da feci kaza! Makas attı, 4 kişi yaralandı
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