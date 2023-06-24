Bursa'da feci kaza! Makas attı, 4 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.A.Ç.K idaresindeki lüks araç, sürücüsünün makas atması sonucu seyir halinde olan G.T.'ye çarptı.Gedelek Viyadüğü yakınlarında gerçekleşen kaza sonucunda toplam 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, meydana gelen feci kaza aynı güzergahta seyir halinde olan bir aracın araç kamerasına da yansıdı. Kaza sonrasında yaşanan panik ise an be an araç kamerasına yansıdı.Kazanın İstanbul'dan İzmir istikametinde meydana gelmesi otobanda uzun araç kuyruklarına sebep oldu.Araçların emniyet şeridini kullanmalarından dolayı kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması da güçleşirken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Polis ve jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor.