Başkan Erdoğan'dan şehit Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.