Başkan Erdoğan'dan şehit Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.